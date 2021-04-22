إعلام: إيران تتسلم الدفعة السادسة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

تسلمت إيران، اليوم الخميس، الدفعة السادسة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي تضم 100 ألف جرعة.

طهران-سبوتنيك.وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية "وصول الدفعة السادسة من لقاح "سبوتنيك V" إلى إيران وتحتوي على 100 ألف جرعة".

ونقلت الوكالة عن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، قوله "تم إرسال شحنة سادسة تحتوي 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي إلى إيران اليوم الخميس".

وأضاف "مع الأخذ في الاعتبار هذا العدد من اللقاحات الذي وصل إلى إيران، فإنه تم تسليم 620 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى إيران حتى الآن".

وحول إرسال الجرعات المتبقية من اللقاح وفق العقد الحالي بين طهران وموسكو والذي هو مليوني جرعة، أوضح جلالي "نحن دائما على اتصال مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لإرسال ما تبقى من جرعات اللقاح إلى إيران في أسرع وقت ممكن".