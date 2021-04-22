إسرائيل تعترف بفشل اعتراضها الصاروخ الذي أطلق من سوريا

كشف أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن أنه لم يتم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا.

وبحسب تصريحات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال أدرعي: " من التحقيق الأولي لحادث اطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا باتجاه إسرائيل يتضح انه لم يتم اعتراض الصاروخ".

من التحقيق الأولي لحادث اطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا باتجاه إسرائيل يتضح انه لم يتم اعتراض الصاروخ https://t.co/WTjwogiHQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 22, 2021

وكان أدرعي قد أكد في تغريدة قبلها أنه لم يتضح بعد إن كان قد تم اعتراض الصاروه المطلق من سوريا أم لا، مؤكدا أن إسرائيل أطلقت صاروخا لاعتراضه في الجو.

وقال: "نوضح أنه تم بالفعل اطلاق صاروخ اعتراض باتجاه الصاروخ السوري الذي انزلق نحو الأراضي الإسرائيلي. حتى الساعة لم يتضح بعد اذا تمت عملية الاعتراض بنجاح. التفاصيل قيد التحقيق".

نوضح انه تم بالفعل اطلاق صاروخ اعتراض باتجاه الصاروخ السوري الذي انزلق نحو الأراضي الإسرائيلي. حتى الساعة لم يتضح بعد اذا تمت عملية الاعتراض بنجاح. التفاصيل قيد التحقيق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 22, 2021

وعن رد الفعل الإسرائيلي على إطلاق الصاروخ كان أدرعي قد أكد أن القوات الجية الإسرائيلية ردت بقصف بطاريات صواريخ سورية يعتقد أن الصاروخ قد تم إطلاقه منها.

الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل. ردًا على ذلك قصفت قواتنا بطارية الصواريخ المعينة بالاضافة الى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل سوريا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 21, 2021

وقال: الحديث عن صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل، ردًا على ذلك قصفت قواتنا بطارية الصواريخ المعينة بالاضافة الى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل سوريا".