ميانمار: تطعيم عدد من جنرالات الجيش بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم السلطات العسكرية في ميانمار، الجنرال زو مين تون، أنه تم تطعيم العديد من جنرالات القيادة العسكرية في ميانمار بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي، بعد أن رفضوا اللقاح الهندي.

وقال تون في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس"لقد تم بالفعل تطعيم العديد من الجنرالات رفيعي المستوى بلقاح "سبوتنيك-V" لذلك، لدينا بالفعل الخبرة ونخطط لشراء المزيد ... واختارت قيادات من رتبة عقيد عام وملازم أول التطعيم بلقاح "سبوتنيك-v"، رافضين اللقاحات الأخرى، التي تقدمها الدولة".

وأشار المتحدث العسكري إلى أن "ميانمار لديها برنامج تطعيم خاص بها، اعتمدته الحكومة السابقة... وهي تلقت بالفعل 3 ملايين جرعة لقاح من الهند وتتوقع 28 مليون جرعة أخرى. في الوقت نفسه، تلقت البلاد عددًا صغيرًا من جرعات لقاح "سبوتنيك-V" - كعينات للحصول على شهادة، وكذلك هدية من وزارة الدفاع في روسيا".

وقال مصدر دبلوماسي عسكري مطلع لـ "سبوتنيك" في شهر فبراير الماضي، إن الدفعة الأولى من العقار تم تسليمها إلى ميانمار بهدف التسجيل.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا"، في 19 نيسان /أبريل الحالي، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6 بالمئة، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقًا المجلة الطبية "لانسيت" (91.6 في المئة).