فيسبوك تسعى لإطلاق عملتها الرقمية العام الجاري

وحسب وسائل إعلام أمريكية، من المفترض أن يتم إطلاق هذه العملة بحلول نهاية هذا العام وسيتم ربطها بالدولار الأمريكي، بشرط أن تتمكن عملاقة التواصل الاجتماعي من التخلص من الضجة والجدل حول الفكرة الأصلية التي تصورتها منذ ما يقرب من عامين.

النموذج التجريبي للعملة الجديدة سيكون صغير الحجم، ويركز بشكل كبير على المعاملات بين المستهلكين الأفراد، وقد يكون هناك أيضًا خيار للمستخدمين لشراء البضائع والمشتريات، ومع ذلك، لا يوجد تاريخ مؤكد للإطلاق، وبالتالي قد يتغير التوقيت.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت عن خطة عملتها الرقمية للمرة الأولى منتصف عام 2019 وأطلقت عليها حينها اسم Libra، وتعرضت الشركة لرد فعل عنيف من الحكومات ومجموعات المستهلكين في جميع أنحاء العالم الذين قلقوا مما قد يحدث إذا تحكمت فيسبوك فيما قد يصبح أكبر العملات في العالم.

وكانت خطة فيسبوك في عام 2019 هي إطلاق العملة القائمة على تقنية "البلوك تشين" بحلول أوائل عام 2020، وهو أمر من الواضح أنه لم يحدث بعد أن بدأت المنظمات الشريكة لشركة التكنولوجيا، مثل: باي بال و eBay، بالانسحاب بعد موجة الصحافة السلبية.