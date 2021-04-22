وزيرا خارجية الصين وألمانيا يبحثان التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مع نظيره الألماني هايكو ماس، عبر تقنية الـ "فيديوكونفرانس"القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المباحثات تناولت العلاقات (الصينية - الألمانية)، التي ظلت مستقرة بشكل عام منذ العام الماضي.

وقال وانغ يي: "الصين وألمانيا شركاء استراتيجيون ويتعين عليهما اتباع المبدأ الهام والخبرة الثمينة المتمثلين في الاحترام المتبادل، والتمسك بموضوع الحوار والتعاون"، مشيرا إلى أنه يجب "إطلاق الرسائل الإيجابية الخاصة بالانفتاح والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة".

وزير الخارجية الصيني يلتقي نظيره الألماني عبر رابط فيديو#ألمانيا #الصينhttps://t.co/Sbby6hH2tL — CGTN Arabic (@cgtnarabic) April 22, 2021

وتابع: "يتعين على الجانبين أن يرفضا معا انتكاسة ما يسمى بـ"فك الارتباط" وأن يدافعا عن التعددية بصورة تساهم في دعم التنمية العالمية".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده تولي أهمية كبرى للعلاقات مع الصين، مشيرا إلى أنها ترغب فى تعزيز الحوار الثنائي فى شتى المجالات.