الحرس الثوري الإيراني: انهيار أعداء الإسلام قريبا

قال نائب قوات القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا فلاح زادة، إن انهيار وتلاشي أعداء الإسلام سيكون قريبا.

© AFP 2021 / HO أول تعليق إيراني على صاروخ ديمونا: من يقوم بأعمال شريرة تنقلب عليه "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن فلاح زادة، أن قائد الثورة الإسلامية قد قال قبل عدة سنوات، إن "الكيان الصهيوني لن يكون موجودا في المستقبل على الكرة الأرضية.

وجاءت تصريحات فلاح زادة، خلال مراسم تأبين سلفه، اللواء محمد حجازي، في مدينة أصفهان، وسط البلاد، اليوم الخميس، حينما استطرد، قائلا:

على أعداء الشعب الإيراني كأمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم أن يعلموا أننا ورثة محمد وعلي والحسين والأئمة المظلومين عليهم السلام، بل أننا ورثة جميع المظلومين في التاريخ، ونعاني أشد المظلومية لكننا سنواجهكم بعزة وكرامة، ولو قطعتمونا آلاف المرات، فإننا لن نحيد عن طريق القرآن وتوصياته في الدفاع عن الإسلام ومواجهة الكافرين.

ورأى نائب قيادة قوات القدس الإيرانية أن "الكيان الصهيوني يعاني اليوم مشاكل داخلية، وأن مجاميع المقاومة متواجدة قرب كل المواقع والأوكار الصهيونية في المنطقة والعالم، ولن تتخلى عن المقاومة والكفاح مطلقا".

ويشار إلى أن تصريحات نائب قوات القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا فلاح زادة، لم تتطرق إلى إطلاق سوريا لصاروخ على مفاعل ديمونا الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس.