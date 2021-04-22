غوتيريش: تغير المناخ تهديد وجودي ونقف على حافة الهاوية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ظاهرة تغير المناخ تعد تهديدا وجوديا، داعيا جميع الدول لحشد طاقاتها لمواجهة تلك الأزمة.

ونقلت رويترز عن غوتيريش كلمته في قمة القادة حول المناخ، قال فيها إن الغازات الدفيئة ارتفعت إلى مستويات لم نشهدها من قبل، مؤكد: "نحن على حافة الهاوية ونحتاج إلى كوكب أخضر".

وأكد ضرورة بناء ائتلاف يعمل على الوصول إلى هدف "صفر انبعاثات" من الكربون، ووقف تمويل محطات إنتاج الطاقة بالفحم.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الدول المتقدمة للالتزام بتعهداتها المالية تجاه الدول النامية، كما دعا القيادات السياسية الدولية للتحرك سوياً للقضاء على تهديد أزمة المناخ.

وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة والصين بيانا مشتركا أكدتا فيه التزامهما بمكافحة تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ.

وبحسب البيان الذي صدر عقب لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري، مع نظيره الصيني، شي تشسنخوا، يعتزم الطرفان تطوير استراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى "الحياد الكربوني" قبل بداية القمة الدولية في غلاسكو.

وكانت الولايات المتحدة اتفقت خلال المحادثات التي جرت في ألاسكا مع الصين، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمكافحة تغير المناخ.

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل بشأن حماية المناخ، تم التوصل إليه في الـ12 من كانون الأول/ديسمبر عام 2015 في باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.