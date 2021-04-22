سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو يقيم العلاقات بين روسيا وبروكسل

قيم سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو ماركوس إديرير، اليوم الخميس، العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد.

وقال إديرير في تصريح لوكالة "سبوتنيك" : "العلاقات بين روسيا وأوروبا، تصبح أكثر تعقيدًا. العلاقات، بالطبع، تتدهور، ولكن برأيي لم تصل بعد إلى الحضيض. ويمكننا التعاون في العديد من المجالات".

في وقت سابق من اليوم قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: إن المناخ قد يصبح مجالًا لخطوط فاصلة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الدبلوماسي خلال مؤتمر بالفيديو لرابطة الأعمال الأوروبية في روسيا: "تعميم القضايا البيئية في عملية التنمية الاقتصادية يمكن أن يتحول مكان التعاون هذا إلى منطقة لن تكون هناك منافسة غير ضرورية فحسب، بل سيتم أيضًا وضع خطوط فاصلة جديدة".

وفي 19 نيسان / أبريل الجاري، أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا تتحسن، بل على العكس من ذلك، فإن التوترات تتزايد على مختلف الأصعدة.