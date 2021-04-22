61 دولة تسجل اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V"

وصل عدد الدول التي سجلت اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" إلى 61 دولة يعيش فيها نحو 3 مليارات شخص من سكان العالم، حيث أظهر اللقاح فعالية بنسبة تجاوزت 97 في المئة.

جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الخميس، قالت فيها إن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" أظهر فعالية بنسبة 97.6 في المئة بناء على تحليل بيانات الإصابات بفيروس كورونا، الذين تم تطعيمهم بجرعتي اللقاح في روسيا.

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، الاتفاق مع شركة "مينافارم" المصرية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، مشيرا إلى أن الطرفان يعتزمان البدء في النقل التكنولوجي قريبا وبدء إنتاج اللقاح في الربع الثالث من عام 2021".

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، إن الاتفاق مع شركة "مينا فارم" يعد أول شراكة لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج "سبوتنيك v"، بالتعاون مع منتجي الأدوية الرائدين على مستوى العالم.

ويتميز اللقاح الروسي "سبوتنيك v" بكفاءته العالية وموثوقيته العالمية التي تقرها الجهات المنظمة للقاحات في العالم، وكان له دور كبير في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ولفت بيان السفارة الروسية في القاهرة إلى قول رفيق برديسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مينا فارم" المصرية إن هذا الاتفاق يعد توسعا طبيعيا لريادة الشركة إقليميا في مجال التقنيات الحيوية.

وتابع: "تنضم "مينا فارم"، إحدى شركات "بروبيوجين" الألمانية، إلى الجهود العالمية لمكافحة كورونا اعتمادا على ما تملكه الشركة من خبرة دولية واسعة في مجال الهندسة الخلوية وتكنولوجيا ناقلات الفيروسات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن منظمة الصحة العالمية قد تجيز اللقاح الروسي خلال أسابيع قليلة بعد انتهاء أعمال بعثة المنظمة المقررة في شهر أيار/مايو.

وأشار فيرشينين، إلى أن العمل مع منظمة الصحة العالمية يسير بالتوازي مع زيادة إنتاج اللقاح الروسي، وفي غضون شهر ستسمح القدرات بإنتاج عشرات الملايين من جرعات "سبوتنيك V".

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا"، في الـ 19 من أبريل/ نيسان الجاري، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6 في المئة، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقًا المجلة الطبية "لانسيت" (91.6 في المئة).