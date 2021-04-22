وكالة الفضاء الأوروبية: تمديد عمل محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 "بقرار مشترك"

قالت وكالة الفضاء الأوروبية أن مسألة تمديد تشغيل محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 يعتمد على قرار مشترك للشركاء في المحطة.

باريس - سبوتنيك . وأفادت، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لم تخطرها بعد بأي تغييرات على اتفاقيات محطة الفضاء.

وقال المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الأوروبية: "لدى الشركاء في محطة الفضاء الدولية اتفاق على أن تمديد (تشغيل) محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 سيعتمد على قرار مشترك.

وأضاف: "قد يكون جزء من هذا القرار عبارة عن تقييم تقني مشترك لحالة عملها".

وتابع: "في الوقت الحالي، لم تخطر "وكالة الفضاء الروسية" وكالة الفضاء الأوروبية بأي تغييرات في هذه الاتفاقات".