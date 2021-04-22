تمهيدا لاستخدامه.. خارجية كوريا الجنوبية تطلب معلومات حول "سبوتنيك V"

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها طلبت من بعثاتها الدبلوماسية جمع معلومات حول لقاح "سبوتنيك V" الروسي تمهيدا لاستخدامه.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فقد أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في عشرات الدول الأجنبية بجمع المعلومات حول سلامة لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "تشوي يونغ-سام": "أعطت وزارتنا تعليمات للبعثات الدبلوماسية في الخارج لاتخاذ الخطوات اللازمة، ونحن نراقب عن كثب الاتجاهات المتعلقة باللقاحات في المجتمع الدولي".

تحرك وزارة الخارجية الكورية جاء عقب تلقيها طلبا رسميا من وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.

وكانت وزارة سلامة الغذاء والدواء قد أعلنت سابقا أنها تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية للحصول على المعلومات حول سلامة لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقد أصدر الرئيس "مون جيه-إن" أمس الأربعاء تعليماته لمساعديه بمراجعة إمكانية استخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي، وسط مخاوف متزايدة من نقص إمدادات اللقاحات في البلاد.

وتهدف الحكومة الكورية إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر، لكن البلاد تواجه صعوبات في الحصول على كميات كافية من جرعات لقاحات كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية "جونغ أوي-يونغ" إن مناقشات جادة جارية مع الولايات المتحدة حول التعاون في مجال اللقاحات، بما في ذلك صفقة تبادل اللقاحات، لكنه أضاف أن واشنطن أوضحت لسيئول أنه لا يوجد مجال كبير لمشاركة مخزونها من اللقاحات.

جدير بالذكر أن رئيسة الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جونغ إون كيونغ، كانت قد أعنلت الاثنين قبل الماضي، أن حكومة البلاد لا تستبعد شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19"، وتدرس إمكانية شرائه من بين لقاحات أخرى في حالة ظهور سلالات جديدة من الفيروس.

وقالت جونغ إيون كيونغ، خلال مؤتمرها الصحفي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط لشراء لقاح "سبوتنيك V": "بالنسبة للقاح الروسي، نحن نعتبره الخيار البديل المحتمل من بين اللقاحات الأخرى، مؤخرًا حدثت مشاكل مع طفرات الفيروس واللقاحات، ولا بد من النظر في لقاحات مختلفة جدًا على منصات مختلفة، لذلك نترك هذا الاحتمال مفتوحاً".