يضم موادا لم يكشف عنها من قبل... المخابرات البريطانية تنشئ حسابا على إنستغرام

دشن جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (MI5)، اليوم الخميس، حسابا رسميا على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، في أحدث خطوة من قبل وكالات التجسس في البلاد للخروج من الظل.

وسيتم الاستفادة من الحساب من أجل "دحض الأساطير الشعبية والكشف عن مواد أرشيفية لم يسبق رؤيتها من قبل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

كما تخطط (MI5) من خلال "إنستغرام" لعقد جلسات أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت مع ضباط المخابرات العاملين وتعزيز فرص العمل على الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة "فيسبوك"، والتي تضم منصتها الشهيرة للتواصل الاجتماعي أكثر من مليار مستخدم حول العالم.

وسيحتوي الحساب على مشاركة ولأول مرة صور لمعروضات تاريخية من متحف الوكالة الاستخباراتية البريطانية، الموجود في الطابق السفلي من مقرها في العاصمة البريطانية لندن، والواقع على ضفاف نهر التايمز بالقرب من وستمنستر.

ويأتي إنشاء جهاز المخابرات الداخلية البريطانية لحساب على "إنستغرام" بعد شهور من إعلان مديره العام الجديد، كين ماكالوم، أنه يريد أن "تنفتح الوكالة على الجمهور والتواصل معهم بطرق جديدة".

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وكان ماكالوم صرح في أول منشور إعلامي له في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد توليه المنصب في أواخر نيسان/ أبريل 2020: "الكثير مما نفعله يجب أن يظل غير مرئي، لكن ما نحن عليه لا يجب أن يكون".

وتابع ماكالوم المخضرم في وكالة (MI5) لأكثر من 25 عاما، والذي أشرف على جميع عمليات مكافحة الإرهاب حول أولمبياد لندن 2012: "في الواقع ، الانفتاح هو مفتاح نجاحنا في المستقبل".

وتضم شبكة التجسس في المملكة المتحدة أيضا خدمة المخابرات السرية (SIS) - المعروفة باسم (MI6) وهي موطن أشهر جاسوس على شاشة السينما "جيمس بوند"، بالإضافة إلى وكالة الأمن السيبراني.