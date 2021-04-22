زيلينسكي: كييف ترحب بأي خطوات لخفض التصعيد في دونباس وأكرانيا تريد السلام

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن خفض عدد القوات على الحدود يساعد في تقليل التوتر، مؤكدا على أن كييف ترحب بأي خطوات لخفض التصعيد في دونباس.

ونشر زيلينسكي تغريدة عبر موقعه الرسمي "تويتر"، قال فيها: "إن خفض عدد القوات على حدودنا يقلل التوتر بشكل متناسب".

The reduction of troops on our border proportionally reduces tension. 🇺🇦 is always vigilant, yet welcomes any steps to decrease the military presence & deescalate the situation in Donbas. Ukraine seeks peace. Grateful to international partners for their support #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

وأكد زيلينسكي على أن: "أوكرانيا في حالة تأهب دائما، لكنها ترحب بأي خطوات لتقليص الوجود العسكري وتهدئة الوضع في دونباس. أوكرانيا تريد السلام".

وأضاف: "شكرا للشركاء الدوليين على دعمهم".

وكان الرئيس الأوكراني قد وقّع يوم أمس الأربعاء، على قانون يسمح بتعبئة جنود الاحتياط خلال 24 ساعة، في حال تفاقم الوضع في دونباس، مؤكّدا أن "ذلك سيسمح بدعم الوحدات العسكرية لجميع قوات ​الجيش الأوكراني​ في مدة زمنية وجيزة بجنود الاحتياط، بهدف رفع فعاليّتها القتالية في حال عدوان عسكري، وتهديد مفاجئ".

فقد أعربت أوكرانيا ودول غربية مؤخرا عن قلقها إزاء التصعيد المزعوم لـ "الأعمال العدوانية" من قبل روسيا في أوكرانيا. كما أعلنت واشنطن تصعيد تحرك القوات الروسية في شبه جزيرة القرم وعلى الحدود الشرقية لأوكرانيا.

فيما تؤكّد روسيا مرارا أنها "ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي وأنها مهتمة برؤية كييف تتغلب على الأزمة السياسية والاقتصادية".