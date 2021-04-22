المفوضية الأوروبية تقاضي شركة "أسترازينيكا"

أكد وزير الصحة الأيرلندي ستيفن دونيلي، أن المفوضية الأوروبية رفعت دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة للقاح "أسترازينيكا" السويدية بسبب تأخر توريد لقاحات ضد فيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة "اندبندنت" البريطانية عن دونيلي قوله: "بدأت المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات قانونية ضد "أسترازينيكا"، تتعلق على وجه الخصوص بخرق الشركة لالتزاماتها بموجب عقود توريد اللقاحات في أبريل ومايو ويونيو".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل في آذار/مارس الماضي خطابا قانونيا حول هذه المسألة إلى الشركة الإنجليزية-السويدية المصنعة لأسترازينكيا في خطوة تمهيدية لبدء إجراءات قانونية في ظل الأزمة الحالية.

وتسلم الاتحاد الأوروبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 30 مليون جرعة، بعدما كان ينتظر تسلم 100 مليون وفقا للتعاقد مع "أسترازينيكا"، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على حملات التطعيم في دول التكتل.

ووفقا للتعاقد فإن الاتحاد الأوروبي كان ينتظر الحصول على 300 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بنهاية النصف الأول من العام الجاري، لكن تم تسليم نحو 70 مليون جرعة فقط.

وقرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عدم تفعيل بند في التعاقد لشراء مليون جرعة إضافية، في ظل أزمة التسليم علاوة على الشكوك بشأن تسبب اللقاح في جلطات دموية على متلقيه.