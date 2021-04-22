إثيوبيون يرفعون علم مصر... هل هذه تظاهرات مؤيدة لمصر في أزمة سد النهضة فعلا؟

وتوضح الصورة وقوف مجموعة من المحتجين وهم يرفعون العلم المصري، وكذلك علما آخر يشبه بألوانه علم إثيوبيا، فضلا عن لافتات مدون عليها شعارات.
وصاحب الصورة تعليقات من ناشريها هي: "مظاهرات في أثيوبيا يرفعون فيها علم مصر".
طيب وهو علم مصر بيعمل ايه في مظاهرات اثيوبيا...😂— 🇪🇬 nada amr (@nadaamr81022468) April 21, 2021
ابانا الذي هناك وهنا...دمت لنا pic.twitter.com/YkBQijcAyX
لكن تبيّن أن الصورة يعود تاريخ التقاطها قبل 8 سنوات، وهي من تظاهرة نظمها لاجثون إثيوبيين في مصر من عرق "أورومو"، والتي طالبوا فيها بعدم تحميلهم أوزار سياسة سلطات أديس أبابا بشأن سد النهضة، وذلك بحسب تقارير إثيوبية ومصرية نشرت الصورة في 10 يونيو/ حزيران 2013.
كما تم نشر الصورة ضمن مقالات تحدثت عن تظاهرة نظمها لاجئون من عرق الأورومو الإثيوبي أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، أعربوا فيها عن عدم رضاهم على قرارات حكومة أديس أبابا بشأن سد النهضة، وطالبوا المصريين بعدم تحميلهم وزر هذه القرارات.
وكتب المتظاهرون في لافتاتهم عبارة "نحن من عرق الأورومو ولسنا إثيوبيين"، بينما العلم المرفوع ليس العلم الإثيوبي الذي يحمل نجمة في وسطه ولكنه علم الأورومو.
ورفضت أديس أبابا مقترحا سودانيا، لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.
بدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من إضرار السد بحصتها من المياه؛ كما يخشى السودان من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق.
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