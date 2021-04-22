الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية تتفقد مراحل إنتاج "سبوتنيك V" في روسيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها بالإضافة إلى وكالة الأدوية الأوروبية، ستتفقد تصنيع وإنتاج "سبوتنيك V" في روسيا في شهر مايو/آيار المقبل.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "يتفقد حاليا فريق مشترك من منظمة الصحة العالمية وكالة الأدوية الأوروبية مراحل التجارب السريرية".

وأضاف "من المفترض أن يتم إجراء عمليات تفتيش في مواقع التصنيع والإنتاج في الفترة من 10 مايو إلى الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، في مواعيد متفق عليها مع الشركة المصنعة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن منظمة الصحة العالمية قد تجيز اللقاح الروسي خلال أسابيع قليلة بعد انتهاء أعمال بعثة المنظمة المقررة في شهر أيار/مايو.

وأشار فيرشينين، إلى أن العمل مع منظمة الصحة العالمية يسير بالتوازي مع زيادة إنتاج اللقاح الروسي، وفي غضون شهر ستسمح القدرات بإنتاج عشرات الملايين من جرعات "سبوتنيك V".

كما أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا" أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6% وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي ممن تم تطعيمهم، مما يجعله اللقاح الأكثر فعالية في العالم".

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من قبل المنظمين الحكوميين، حيث تمت الموافقة عليه في 61 دولة تقريبا، بعدد سكان إجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص (مع الهند أصبح العدد يفوق 2.8 مليار شخص). وتم تسجيل العقار كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخرا.