جنرال أمريكي: الضربة السورية داخل إسرائيل لا تبدو متعمدة وتظهر عدم كفاءة

قال جنرال أمريكي بارز اليوم الخميس إنه يعتقد أن انفجار صاروخ سوري في إسرائيل لم يكن متعمدا وإنه يظهر افتقارا لقدرات الدفاع الجوي السورية.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الجنرال في قوات مشاة البحرية وقائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، أكد خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "أعتقد أنه يعكس بالفعل عدم كفاءة الدفاع الجوي السوري... لا أعتقد أنه هجوم متعمد".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أنه أطلق صفارات الإنذار في حي أبو قرينات بجنوب إسرائيل، بالقرب من مفاعل ديمونا النووي، مشيرا إلى أن صاروخ أرض-جو انطلق من داخل سوريا سقط جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي رصدت إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب".

على جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ليل الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي)، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق.

وفي ذات الصدد، أعلن مصدر عسكري سوري، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر، أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".