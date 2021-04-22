طهران تحمل إسرائيل مسؤولية "مشاكل المنطقة"

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن "السبب الأساس لمشاكل المنطقة يعود للكيان الصهيوني الذي يعتبر تهديدا وجوديا لدول المنطقة وشعوبها ومصدرا للإرهاب على مستوى المنطقة".

ووفقا لوكالة أنباء "فارس"، اعتبر زادة في تصريح صحفي عبر تطبيق "كلوب هاوس"، أن "طريق الحل النهائي لقضية فلسطين يكمن في إجراء الاستفتاء العام واتخاذ القرار حول مستقبل فلسطين"، واصفا إسرائيل بـ"العنصر الأساس للكثير من الحروب الدموية في المنطقة".

وعن السياسة الأمريكية قال زادة إن واشنطن في عهد ترامب عملت، على الأقل، على جعل المنطقة ساحة صراع مع إيران إلا أن إيران تجنبت ذلك دوما. وأضاف: "إن غرب آسيا منطقة تقع فيها إيران خلافا لأمريكا التي جاءت إليها من الجانب الآخر من العالم لذا فإن إيران سعت على الدوام لمواجهة التهديدات الأمنية وتقوية المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم قال نائب قوات القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا فلاح زادة، إن انهيار وتلاشي أعداء الإسلام سيكون قريبا.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن فلاح زادة، أن قائد الثورة الإسلامية قد قال قبل عدة سنوات، إن "الكيان الصهيوني لن يكون موجودا في المستقبل على الكرة الأرضية.