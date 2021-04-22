تقارير: ميغان ماركل تحدثت مع ملكة بريطانيا قبل جنازة الأمير فيليب

كشفت تقارير أمريكية عن حديث دار بين ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وجدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قبل إقامة جنازة الأمير فيليب الأسبوع الماضي.

وقال مصدر لمجلة "بيبول" الأمريكية في عددها للأسبوع الحالي: "تحدثت ميغان مع هاري قبل جنازة جده، كما تحدثت ميغان ونجلها آرتشي مع الملكة في وقت سابق من هذا الأسبوع".

كما ذكر المصدر أن ميغان ماركل كان حريصة على التواصل مع زوجها الأمير هاري بصفة يومية طول فترة تواجده في بريطانيا من أجل حضور جنازة جده الأمير فيليب، لعلمها أنها فترة صعبة بالنسبة عليه، خاصة وأنها المرة الأولى التي يلتقي فيها عائلته من أفراد المالكة البريطانية منذ تخلليه وزوجته عن صفتهما الملكية.

وقال: "لقد كانت ميغان ماركل تعلم أن رحلة هاري إلى إنجلترا صعبة عليه، ولم يكن هو يريد أن يترك ميغان وأرتشي وحدهما، وعلى الرغم من أنهما بخير، إلا أن ميغان لم تكن تريده أن يقلق".

وغابت ميغان ماركل عن حضور جنازة الأمير فيليب بسبب ظروف حملها بطفلها الثاني من الأمير هاري.

يشار إلى أن الأمير هاري عاد إلى منزله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تقيم زوجته ونجلهما آرتشي.

وخلال جنازة الأمير فيليب، التقى الأمير هاري بشقيقه الأمير وليام بعد عام من التوتر بينهما.

وعلق مصدر مطلع آخر لمجلة "بيبول: "لقد كان وقتا صعبا للغاية، إذ كان الأمير فيليب هو رب الأسرة، وإذا كان هناك وقت للالتقاء، فقد حان الوقت الآن".

يشار إلى أنه في شهر فبراير/ شباط الماضي، صرح الأمير هاري في لقاء تلفزيوني أنه دائم التواصل هو وزوجته ونجلهما آرتشي مع جدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وجده الأمير فيليب عبر تطبيق المحادثات المرئية "زووم".

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أثار جدلا واسعا الشهر الماضي بسبب مقابلتهما مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، إذ كشفت "دوقة ساسكس" عن أنه جرت محادثات بين زوجها وأحد أفراد "العائلة" حول لون بشرة ابنهما آرتشي، ولكنهما رفضا تحديد هوية الشخص.