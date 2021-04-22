نائب إيراني يكشف "مفاجأة" بشأن الصاروخ الذي استهدف مفاعل ديمونا الإسرائيلي

كشف عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، محسن دهنوي، مفاجأة بشأن الصاروخ الذي استهدف إسرائيل وسقط بالقرب من مفاعل ديمونا.

وكتب النائب الإيراني على حسابه بـ"تويتر"، "القوة الواهية للقبة الحديدية الإسرائيلية تبددت بصاروخ إيراني واحد من الجيل القديم".

وأضاف متسائلا، "فماذا ستفعلون مع وابل من الصواريخ الإيرانية المتطورة؟".

«و ما رمیت اذ رمیت»

اقتدار پوشالی گنبد آهنین با تنها یک موشک نسل قدیم ایرانی به باد رفت.

این‌که یک موشک بود؛ با بارانی از موشک‌های پیشرفته ایرانی چه خواهید کرد؟#دیمونا — سید محسن دهنوی (@SMDehnavi) April 22, 2021

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن صاروخا سوريا "طائشا" دخل الأراضي الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأوضح أن الجيش السوري قام بتفعيل مضاداته الأرضية، مطلقا صواريخ من نوع "sa5"، مشيرا إلى أن أحد هذه الصواريخ تجاوز هدفه وإنزلق ناحية الأراضي الإسرائيلية في منطقة النقب، منوها إلى أنه لم يكن موجها أو مستهدفا أي مكان معين.

وأضاف أنه في أعقاب تلك الواقعة، قام سلاح الجو الإسرائيلي، مهاجما، بالرد على البطارية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ السوري، إضافة إلى بطاريات أرض جو داخل الأراضي السورية.

ويوم أمس أعلنت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق، أسفر بحسب المصدر عن إصابة 4 جنود سوريين.