المكسيك... عصابات المخدرات تهاجم الجيش بطائرات مسيرة مفخخة

قالت وزارة الدفاع المكسيكية إن عصابات المخدرات شنت هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على قواتها في عدد من الولايات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الدفاع المكسيكي الجنرال لويس كريسينسيو ساندوفال قوله: "اكتشفنا أن بعض العصابات تستخدم طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات".

ووجه الوزير المكسيكي الاتهام إلى الجيل الجديد من "كارتل خاليسكو"، الذي تعتبره السلطات والخبراء الأكثر نفوذا في الوقت الحالي في المكسيك.

وأوضح أن هجمات الطائرات المسيرة حدثت في ولايات غواناخواتو وخاليسكو، وأخيرا في مدينة إغيلييا في ولاية ميتشواكان.

وفي مساء يوم الاثنين الماضي وقع هجوم سابق مماثل عندما كانت الشرطة تحاول إخلاء الطرق التي أغلقتها العصابات.

وأقر ساندوفال أن الهجمات التي تنفذها العصابات بالطائرات بدون طيار "مثيرة للقلق"، لكنه اعتبرها غير فعالة، "وذلك لأن هذه الأجهزة لا يمكنها حمل كميات خطيرة من المتفجرات".