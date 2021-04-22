ألمانيا... إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

اضطر ما يقرب 3 آلاف شخص في ألمانيا، اليوم الخميس، إلى مغادرة منازلهم بعد أن عثر عمال البناء على قنبلة تزن 500 كيلوغرام تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وساعد في عملية الإجلاء خبراء إبطال مفعول القنابل وحوالى 150 ضابط شرطة، بحسب فضائية "دويتشة فيلة" الألمانية.

وقالت الشرطة في بيان رسمي لها، اليوم الخميس، إن عمال بناء في مدينة مانهايم بجنوب ألمانيا اكتشفوا قنبلة جوية تزن 500 كيلوغراما يعود عمرها إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وأضافت أنه تم تفكيك العبوة الناسفة، التي عثر عليها في ثكنة عسكرية أمريكية سابقة.

👏 #Entschärfung der #Fliegerbombe auf #Franklin erfolgreich - Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr beendet.

👉Betroffene Bewohner können wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

👉 Alle Verkehrssperrungen sowie Einschränkungen Bahnverkehr aufgehoben. — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) April 22, 2021

وأعلنت الشرطة مساء اليوم عن نجاح العملية، وقالت إن السكان المحليين يمكنهم العودة إلى منازلهم.

يشار إلى أنه في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، أبطل خبراء التخلص من القنابل 4 قنابل من الحرب العالمية الثانية وسط مدينة غوتنغن، بعد أن قام الآلاف من السكان بإخلاء منازلهم، والتي أسقطها الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية.