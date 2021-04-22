حريق في السفارة الفرنسية بأفريقيا الوسطى يخلف أضرارا كبيرة

تسبب حريق مجهول الأسباب في تدمير جزء مهم من السفارة الفرنسية في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، عن السفير الفرنسي جان مارك غروسغوران قوله: "لا يوجد مصابون لكن الأضرار كبيرة".

وأوضح السفير الفرنسي أن سبب الحريق لا يزال مجهولا، حتى الآن.

وذكر أفراد من طاقم السفارة طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الحريق اندلع في غرفة تقنية ورجحوا أن يكون سببه حادثا كهربائيا.

وعلى إثر الحادث، توجه رئيس أفريقيا الوسطى فوستين آرشانج تواديرا وعدد من الوزراء إلى السفارة للتعبير عن تضامنهم.

كما توجه عناصر من الحماية المدنية المحليّة وآخرون من بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا) ومفرزة الدعم التشغيلي التابعة للجيش الفرنسي والمكلفة بتأمين مطار بانغي، إلى السفارة لإخماد الحريق.

وحتى وقت بعد الظهر، بقيت أعمدة الدخان تتصاعد من سقف المبنى الذي انهار جزء منه، لكن في نهاية الأمر تمت السيطرة على الحريق.