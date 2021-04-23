كندا تعلق رحلات طيران الركاب من الهند وباكستان 30 يوما لمكافحة كورونا

قالت الحكومة الكندية إنها ستحظر مؤقتا رحلات طيران الركاب من الهند وباكستان 30 يوما في إطار تشديد الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

جاء تحرك حكومة يسار الوسط بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو بعدما شكا سياسيون يمينيون بارزون من أن أوتاوا لم تفعل ما يكفي لمكافحة موجة ثالثة من العدوى تجتاح البلاد.

وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرا إن بلاده لن تتردد في حظر الرحلات من دول أخرى إذا دعت الضرورة.

وبحسب رويترز، لا يسري الحظر الذي يبدأ الساعة 1130 مساء الخميس (0330 الجمعة بتوقيت غرينتش) على رحلات الشحن.

وكانت بريطانيا قد قالت في وقت سابق إنها ستضيف الهند إلى قائمة بالدول التي تحظر معظم السفر منها بسبب ارتفاع عدد حالات كوفيد-19.

من جانبها، تفرض فرنسا حجرا صحيا 10 أيام على المسافرين من البرازيل وتشيلي والأرجنتين وجنوب أفريقيا والهند، بينما علقت الإمارات جميع الرحلات الجوية من الهند.