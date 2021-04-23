وزير الدفاع الإيطالي: ليبيا أولوية استراتيجية لنا... ونعد بتعزيز التعاون العسكري معها

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن ليبيا تمثل لإيطاليا أولوية استراتيجية، مؤكدا أن بلاده ستعزز التعاون العسكري معها.

وبحسب ما نشره وزير الدفاع الإيطالي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكد ذلك عقب اجتماع له مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

Oggi con il Ministro degli Esteri libico Najla El Mangoush costruttivo confronto sul nostro impegno a sostenere il processo di stabilizzazione del Paese.

Far avanzare la collaborazione civile e militare con la #Libia è priorità strategica dell’#Italia pic.twitter.com/7FKB5zIEvW — Lorenzo Guerini (@guerini_lorenzo) April 22, 2021

وقال: "اجتمعنا اليوم مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وقد دارت مناقشة بناءة حول التزامنا بدعم عملية تحقيق الاستقرار في البلاد.. ونعد بتعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا.. ليبيا أولوية استراتيجية لإيطاليا".

وعن تفاصيل الزيارة أوضح الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الليبية، أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التقت وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني في اجتماع الخميس في العاصمة الايطالية روما، وناقشت عددا من المواضيع التي تهم البلدين وعلى رأسها المستشفى الميداني في مصراتة، بالإضافة إلى تدريس الطلبة الليبيين في الأكاديميات العسكرية في إيطاليا.

كما بحث الجانبان خلال الاجتماع المساعدة التي يمكن أن يقدمها الجانب الإيطالي في عملية إزالة الألغام وتدريب الكوادر الليبية في جميع مناطق ليبيا بالإضافة إلى المساعدة الفنية واللوجستية في تأمين الحدود البرية ودعم وتدريب خفر السواحل من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية وحماية الحدود البحرية.