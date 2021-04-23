إعلام: مدافن من أربعة طوابق لاستيعاب وفيات كورونا في إيران

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، صباح اليوم الجمعة، بأن مقبرة "بهشت الزهراء" المركزية في العاصمة الإيرانية، طهران، قامت ببناء مدافن من أربعة طوابق لتسع العدد المتزايد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا، وإن لم يصدر بعد أي تعليق عن السلطات في طهران، أو إدارة المقبرة نفسها على التقارير.

واستقبلت مقبرة "بهشت الزهراء"، أول من أمس، عددا قياسيا من الوفيات، فيما قال مدير المقبرة: "استقبلنا 350 حالة وفاة، من بينها 150 بسبب فيروس كورونا، لم نسجل مثل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد منذ 50 عاما".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الخميس، تسجيل 453 حالة وفاة و24092 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و336 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بلادها قد ارتفع إلى 68366، من بينهم 5038 في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و837 ألف حالة.