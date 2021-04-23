السفير البولندي لدى موسكو يصل إلى مقر وزارة الخارجية الروسية

وصل السفير البولندي في موسكو، كرزيستوف كرايفسكي، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم استدعاؤه على خلفية قرار وارسو بطرد ثلاثة دبلوماسيين روس.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، توجه السفير إلى مبنى وزارة الخارجية دون تعليق.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أنه ردا على تصرفات وارسو، ستطرد روسيا خمسة دبلوماسيين بولنديين من البلاد.

وأعلنت بولندا 3 من الدبلوماسيين الروس أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضي الدولة. وسبق أن أكد ممثل السفارة الروسية في وارسو فلاديمير ألكسندروف، أنه تم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية البولندية.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن طرد الدبلوماسيين الروس يصب في مصلحة الولايات المتحدة، وليس بولندا.