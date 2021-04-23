إيران: لا نريد فرض أمريكا عقوبات غير قانونية ضد دول ومؤسسات دولية

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، اليوم الجمعة، إن بلادنا لا ترغب أن تشهد في المستقبل حظرا أمريكيا غير قانوني ضد دول ومؤسسات دولية.

وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن تصريحات بهاروند جاءت خلال لقائه، اليوم، مع رئيس المحكمة الجنائية الدولية في الاستئناف، القاضي بيوتر هوفمانسكي، في لاهاين وناقشا معا آخر التطورات في المحكمة الدولية، بما في ذلك قضيتي أفغانستان وفلسطين.

وأكد المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة قد غيَّرت نهجها تجاه المحكمة الجنائية الدولية، معربا عن أمل بلاده في "ألا تشهد في المستقبل فرض الولايات المتحدة عقوبات غير قانونية ضد دول ومؤسسات دولية".

وفي السياق نفسه، التقى بهاروند مع الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، كريستوف بيرناسكيني، مشيرا إلى أن بلاده ستقدم قريبا وثيقة الانضمام إلى اتفاقية لاهاي، الخاصة بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية (أبوستيل).

ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، إلى أن بلاده ستتقدم بطلب إلى أمين اتفاقية لاهاي "أبوستيل"، بعد وضع اللمسات الأخيرة على النظام التنفيذي للاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.