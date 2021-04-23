الخارجية الإيرانية تكذب مسؤولا بالحرس الثوري ادعى تزويد "أنصار الله" بالسلاح

كذّبت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات أدلى بها رستم قاسمي، المساعد الاقتصادي لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، بشأن المساعدات العسكرية الإيرانية لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

ووصفت الخارجية الإيرانية تصريحات رستم قاسمي "بأنها تتعارض مع الوقائع ومع سياسات الجمهورية الإسلامية في اليمن"، بحسب بيان للخارجية الإيرانية نقلته وكالة الأنباء "إرنا".

وأكدت الخارجية أن "دعم إيران لليمن هو دعم سياسي، وأن الجمهورية الإسلامية تدعم المسار السلمي للأزمة اليمنية وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي لهذه الحرب المدمرة".

وفي وقت سابق، زعم المساعد الاقتصادي لقائد "فيلق القدس" رستم قاسمي، وجود أنشطة لمستشارين عسكريين إيرانيين في اليمن، دعما لأنصار الله في الحرب مع السعودية.

وقال قاسمي، في تصريحات لقناة "RT"، يوم الأربعاء الماضي، إنه يوجد في الوقت الراهن "عدد قليل من المستشارين من الحرس الثوري لا يتجاوز عددهم أصابع اليد" في اليمن، مضيفا أن الحرس الثوري قدم السلاح لجماعة "أنصار الله" الحوثية في بداية الحرب اليمنية، ودرّب عناصر من قواتها على صناعة السلاح.

وأضاف قاسمي: "قدمنا استشارات عسكرية محدودة، وكل ما يمتلكه اليمنيون من أسلحة هو بفضل مساعداتنا، نحن ساعدناهم في تكنولوجيا صناعة السلاح، لكن صناعة السلاح تتم في اليمن، هم يصنعونه بأنفسهم، هذه الطائرات المسيرة والصواريخ صناعة يمنية".