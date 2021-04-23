روسيا تقدم مساعدت غذائية لكوبا بقيمة مليون دولار

أقيمت في العاصمة الكوبية هافانا مراسم تسليم شحنة من الدقيق وزيت عباد الشمس، التي اشترتها روسيا لكوبا، في إطار برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة.

وقال السفير الروسي لدى كوبا، أندري غوسكوف، اليوم الجمعة: "بفضل إاسهام مستهدف لمرة واحدة من روسيا بمبلغ مليون دولار، تم شراء 253 طنا من زيت عباد الشمس و430 طنا من الدقيق المدعم".

وأضاف: "ستذهب هذه المنتجات مجانا إلى نظام دعم الأسرة الكوبي، الذي يقدم إعانات لـ 77000 مواطن. سيؤدي ذلك إلى تحسين الأمن الغذائي للسكان الأكثر تضررا خلال فترة كورونا في جميع أنحاء البلاد".

وأشار السفير الروسي إلى أن من المقرر هذا العام شراء منتجات أخرى، مما يسمح بمواصلة تقديم المساعدة لكوبا. وشدد غوسكوف على أنه "في المجموع، منذ عام 2018، حولت روسيا 11 مليون دولار إلى برنامج الغذاء العالمي، ستة منها أنفقت على شراء المواد الغذائية، وخمسة على تطوير برنامج التغذية المدرسية في البلاد".

وأوضح مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في كوبا لمراسل موقع "آر جي" الروسي، أن كل مستفيد من البرنامج سيحصل على 30 غراما من الزبدة يوميا لمدة 3 أشهر ونصف الشهر و55 غراما من الدقيق يوميا لمدة أربعة أشهر.