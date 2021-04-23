رئيس منظمة الصحة العالمية يندد بغياب العدالة في توزيع لقاحات كورونا

ندد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بما أسماه غياب العدالة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبحسب تقرير نشرته "رويترز"، فقد حثّ مدير المنظمة الدولية البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات الزائدة للمساعدة في تطعيم العاملين الصحيين في الدول ذات المداخيل المنخفضة.

وندد بما قال إنه "انعدام المساواة في توزيع اللقاحات"، مؤكدا أن "اللقاحات ما زالت بعيدة المنال عن الدول الأشد فقرا" .

تأكيدات تيدروس جاءت، اليوم الجمعة، خلال الذكرى الأولى لبرنامج كوفاكس لمشاركة لقاحات كورونا.

وفي معرض حديثه عن برنامج التعاون الدولي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل لاختبارات وعلاجات ولقاحات كورونا الذي انطلق قبل عام، أكد مدير منظمة الصحة العالمية أنه "تم إعطاء ما يقرب من 900 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن أكثر من 81% منها ذهبت إلى البلدان ذات الدخول المرتفعة أو المتوسطة العليا، في حين تلقت الدول المنخفضة الدخل 0.3% فقط".

يشار إلى أن برنامج كوفاكس يهدف إلى تأمين ملياري جرعة بحلول نهاية العام الجاري.

وقد نجح البرنامج في توفير 40.5 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكورونا، تم شحنها إلى 118 دولة حتى الآن.

وكان كوفاكس قد أكد، أمس الخميس، أنه يسعى إلى تعزيز إمداداته من اللقاحات للدول الفقيرة من مصنعين جدد، في الوقت الذي يهدف فيه إلى تخفيف مشاكل إمدادات لقاح أسترازينيكا من الهند وهو لقاحها الرئيسي حتى الآن.

جدير بالذكر أن الهند سجلت أكبر عدد للإصابات اليومية في العالم لليوم الثاني، اليوم الجمعة، بأكثر من 330 ألف حالة جديدة، فيما يعاني نظامها الصحي بسبب أعداد المرضى والحوادث ونقص الأوكسجين.