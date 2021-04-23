بمشاركة 11 رئيسا... وداع جثمان الرئيس التشادي إدريس ديبي.. فيديو

وصل قبل قليل جثمان الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إلى ساحة الأمة في العاصمة انجامينا بحضور 11 من رؤساء الدول الذين شاركوا في تشييع الجنازة.

وقد نقل التلفزيون الرسمي وقائع وصول الجثمان ملفوفا بعلم تشاد، ونقل كذلك إلقاء الرؤساء الحاضرين تحية الوداع له.

وقد جاءت مراسم الجنازة وسط إجراءات أمنية مشددة، بسبب تهديدات من المعارضة لمن يحضر جنازة ديبي.

وصول جثمان الرئيس التشادي الراحل #إدريس_ديبي pic.twitter.com/DsmqNIBaqN — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 23, 2021

وكانت المعارضة التشادية قد حذرت قادة الدول من حضور مراسم تشييع ديبي، معلنة رفضها تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل ديبي.

جدير بالذكر أن من بين الرؤساء الحاضرين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استغلت المعارضة تواجده للمطالبة بالكشف عن غموض مقتل ديبي والتوقف عن دعم المجلس العسكري الانتقالي والتدخل في شؤون تشاد.

وكان الجيش التشادي قد أعلن إنشاء مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجل الراحل محمد ديبي تعهد بنقل الحكم للمدنيين في ظرف 18 شهرًا، وقام بحل البرلمان والحكومة وتعطيل العمل بالدستور.