بركان "سانت فنسنت" يتسبب في تشريد 10% من سكان الجزيرة... فيديو

غطى رماد كثيف جزيرة سانت فنسنت الكاريبية بعد ثوران بركان "لا سوفريير"، أمس الخميس.

ووفقا لوسائل الإعلام، تسبب الرماد في إجبار أكثر من 16 ألف شخص (ما يعادل 10 % من سكان الجزيرة) على ترك منازلهم. بالإضافة إلى تلف الطرق والمنازل والمحاصيل بالكامل، وتلوث مصادر مياه الشرب.

— GARDEN OF HOPE FAITH AND CARE FOUNDATION (@Joanna21091759) April 23, 2021

ومن جانبها وصفت منظمة الأمم المتحدة الوضع بأنه كارثة إنسانية.

واستيقظ بركان "لا سوفرير" لأول مرة، في 9 نيسان / أبريل الجاري، ورافقه زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.