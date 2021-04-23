وزير خارجية أفغانستان لن يشارك في مؤتمر تركيا... ما السبب؟

قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن وزير الخارجية الأفغاني، حنيف أتمار، الموجود في تركيا، لن يحضر المؤتمر.

وجاء في البيان أن "وزير الخارجية حنيف أتمار الموجود في تركيا لحضور مؤتمر ثلاثي لن يشارك فيه للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية التركية إن وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وباكستان سيبحثون في إسطنبول، يوم الجمعة، التسوية السلمية الأفغانية، وكذلك التعاون في مختلف المجالات.