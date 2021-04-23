بلغاريا تعلن استعدادها لاستقبال السياح اعتبارا من 1 مايو

أعلن وزير الصحة البلغاري، كوستدين أنغيلوف، أن بلاده ستبدأ في استقبال السياح اعتبارًا من الأول من أيار / مايو القادم، شريطة تقديم شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا أو وثيقة تثبت خلو السائح من المرض.

وقال أنغيلوف، اليوم الجمعة: "سيتم افتتاح الموسم السياحي اعتبارًا من 1 مايو، وسنسمح بالدخول إلى أراضي الدولة لكل من يظهر أيا من الأنواع الثلاثة من الوثائق الطبية التالية: شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا؛ أو اختبار PCR سلبي، أو شهادة تثبت وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة البلغارية اليوم، تسجيل 1681 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 394 ألفا و594 حالة.

وبحسب البيان، بلغ عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات 8 آلاف و309 مرضى من بينهم 781 في وحدات العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 3192 شخصا تماثلوا للشفاء من المرض ليصل إجمالي المتعافين إلى 321 ألفا و400 شخصا.