تركيا وأفغانستان وباكستان تدعو "طالبان" للالتزام بالمصالحة الشاملة

دعت تركيا وأفغانستان وباكستان في بيان مشترك صادر عنها، حركة "طالبان" إلى الالتزام بالمصالحة الشاملة.

أنطاكيا – سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقد بين وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وباكستان في العاصمة التركية أنقرة: "ندعو طالبان للالتزام بمصالحة شاملة تتم عبر التفاوض".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيريه الأفغاني والباكستاني: "سنواصل بذل الجهود بكل قوة من أجل إحلال السلام في أفغانستان ودعم أشقائنا الأفغانيين".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه بحث خلال اجتماعه مع نظيريه الباكستاني والأفغاني إمكانية التعاون الثلاثي بين تركيا وأفغانستان وباكستان لتأسيس السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، إضافة إلى عملية التسوية السلمية في أفغانستان.

ويأتي اجتماع وزراء خارجية تركيا وأفغانستان عقب تأجيل مؤتمر إسطنبول حول التسوية السلمية في أفغانستان، الذي كان مقرر عقده بين 24 نيسان/ أبريل و4 أيار / مايو، بسبب رفض طالبان المشاركة فيه.