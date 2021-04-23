النيابة المختصة بقضايا الإرهاب تتسلم التحقيق بقضية طعن الشرطية في باريس

تسلمت إدارة مكافحة الإرهاب، التابعة لمكتب المدعي العام، التحقيق في الهجوم على شرطية في بلدة رامبوييه بمنطقة باريس، بحسب ما أفادت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية.

هذا وهاجم رجل بسكين، بعد ظهر اليوم الجمعة، شرطية في مركز شرطة رامبوييه.

Policière tuée à Rambouillet: le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête pic.twitter.com/yYUAsRHFfg — BFMTV (@BFMTV) April 23, 2021

ولقيت شرطية فرنسية حتفها بعد عملية طعن بالسلاح الأبيض اليوم الجمعة في بلدة رومبوييه جنوب غرب العاصمة باريس.

وأفادت قناة "بي.اف.ام" الفرنسية نقلا عن مصادر خاصة بها: أن "شرطية لقت حتفها في مديرية شرطة بلدة رومبوييه بعد تعرضها للطعن بسكين على يد معتدٍ لم تُعرف دوافع اعتدائه لحد الآن".

وقالت القناة إن الشرطة تمنكنت من تصفية المعتدي بعد أن أطلقت النار عليه، فيما وتوجه وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى مكان الاعتداء لتفقد الأوضاع.