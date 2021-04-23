بايدن: دعوة بوتين شجعتني للعمل مع بلاده على حل مشاكل المناخ

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إعجابه بقدرة روسيا وبلاده، على الرغم من الاختلافات القائمة بينهما، على العمل معا لحل مشاكل المناخ لصالح البشرية.

وتحدّث بايدن عن ارتياحه بعد حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الافتراضية بشأن تغيرات المناخ والتي شارك بها زعماء عشرات الدول، وكيف أنه تشجّع للعمل مع موسكو بشأن قضية تغير المناخ، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال بايدن: "لقد شجعتني دعوة الرئيس بوتين للعالم أمس إلى التعاون وخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون، والولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع روسيا ودول أخرى ضمن هذه الجهود باعتبارها وعدا عظيما".

وقال بايدن: "من دواعي سروري، أنه رغم الخلافات مع الرئيس فلاديمير بوتين ... يمكن في الوقت نفسه للدولتين الكبريين العمل معا لتحقيق بعض النتائج، وفي هذه الحالة تكون النتائج لصالح البشرية جمعاء".

وتعد هذه القمة هي الأولى من نوعها، بعد عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس الإطارية للمناخ والخاصة بخفض انبعاثات الكربون العالمية، والتي كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب منها.

وناقشت القمة الملفات الخاصة بتغير المناخ، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وسبل تنفيذ الدول لتعهداتها بهذا الشأن، خاصة البلدان الصناعية الكبرى المتهمة بالتسبب في الجانب الأكبر من الأزمة.