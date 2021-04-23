جورج دابليو بوش يكشف عن الاسم الذي صوت له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة

فجر الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، مفاجأة بشأن الاسم الذي منحه صوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقال بوش، في تصريحات لمجلة "بيبول" الأمريكية، إنه كتب اسم وزيرة خارجيته السابقة، كونداليزا رايس، في بطاقة الاقتراع الرئاسية لعام 2020، بدلا من التصويت لمرشح حزبه، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لإعادة انتخابه.

وبرر بوش اختياره لكونداليزا رايس قائلا: "إنها تعرف الرئاسة"، في إشارة إلى أنها كانت أحد أقرب مستشاريه خلال فترة رئاسته، وتابع: "لكنها أخبرتني أنها سترفض قبول المنصب".

واعتذر جورج دابليو بوش، من خلال مجلة "بيبول"، عن تصريحات سابقة له في برنامج "توداي" المذاع على شبكة "إم بي سي" الأمريكية، هاجم فيها الوضع الحالي للحزب الجمهوري الذي ينتمي له.

ووصف بوش الحزب بأنه "انعزالي وحمائي، وإلى حد ما أصلاني".

وصرح لمجلة "بيبول" أنه بالغ في رأيه لأنه "بذلك يكون قد استثنى الكثير من الجمهوريين الذين يعتقدون أنه الممكن حل مشاكل الحزب".

يشار إلى أن عائلتي بوش ودونالد ترامب على خلاف منذ أن خاض حاكم فلوريدا السابق، جيب بوش، وهو شقيق جورج دابليلو بوش، المنافسة ضد ترامب وآخرين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2016.

كان ترامب يسخر بانتظام من جيب بوش خلال حملته الانتخابية باستخدام الإهانات الشخصية، وانتقد جورج دبليو بوش بسبب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، كما هاجم إرث بوش.

في عام 2016، صرح المتحدث باسم جورج دابليو بوش أن الأخير وزوجته لورا بوش يصوتان فقط لمرشحين جمهوريين في سباقات الاقتراع.