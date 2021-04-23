بعد حادثة باريس... ماكرون: فرنسا لن تخضع "للإرهاب الإسلاموي"

شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن فرنسا لن تخضع "للإرهاب الإسلاموي".

وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد كانت ضابطة شرطة. قُتلت ستيفاني في مركز شرطة رامبوييه، على أرض إيفلين التي تضرّرت سابقا".

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

وأضاف، "الأمة تقف جنبًا إلى جنب مع عائلتها وزملائها وسلطات إنفاذ القانون. لن نستسلم في محاربتنا ضد الإرهاب الإسلاموي".

جاء ذلك بعد تعرض شرطية فرنسية لعملية طعن اليوم الجمعة في باريس.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد قال، في وقت سابق، "مصممون على مكافحة الارهاب".

تسلمت إدارة مكافحة الإرهاب، التابعة لمكتب المدعي العام، التحقيق في الهجوم على شرطية في بلدة رامبوييه بمنطقة باريس، بحسب ما أفادت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية.

وقالت القناة الفرنسية نقلا عن مصادر خاصة بها: إن "شرطية لقت حتفها في مديرية شرطة بلدة رومبوييه بعد تعرضها للطعن بسكين على يد معتدٍ لم تُعرف دوافع اعتدائه لحد الآن".

وأضافت القناة أن الشرطة تمنكنت من تصفية المعتدي بعد أن أطلقت النار عليه، فيما وتوجه وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى مكان الاعتداء لتفقد الأوضاع.