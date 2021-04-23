خاص بكورونا... إسرائيل تعلن عن حدث هو الأول من نوعه في آخر 10 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن حدث هو الأول من نوعه منذ 10 أشهر يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن إسرائيل لم تسجل أمس الخميس أي وفيات جراء الإصابة بكورونا، على ما أفادت قناة "كان" الرسمية.

وأوضحت الصحة أن إسرائيل لم تسجل الخميس أي وفيات بكورونا وذلك للمرة الأولى منذ 29 يونيو/حزيران 2020.

كما أوضحت الوزارة استمرار التراجع في أعداد الإصابات، إذ سجلت إسرائيل أمس 129 إصابة جديدة فقط بالوباء، ووصلت نسبة النتائج الإيجابية للفحوصات 0.4% من بين 35 ألف شخص جرى إخضاعهم لاختبارات الكشف عن كورونا أمس.

وتشهد إسرائيل تحسنا في الوضع الوبائي، في ظل تطعيم أكثر من نصف سكانها باللقاحات المضادة لكورونا.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، عن كسر عدد من تلقوا اللقاح المضاد للوباء حاجز الـ 5 ملايين.

وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين: "اليوم تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الثانية للقاح الـ 5 ملايين مواطن. هذا إنجاز ضخم للنظام الصحي ولمواطني إسرائيل. وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى 5.3 ملايين شخص".

والسبت الماضي، ألغت وزارة الصحة الإسرائيلية إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة وذلك بعد عام من الإجراءات الاحترازية المشددة.