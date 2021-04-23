قاذفات "بي- 52" تحلق فوق إسرائيل في طريقها للخليج... فيديو

حلقت قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي-52" تابعتان لسلاح الجو الأمريكي فوق إسرائيل مساء اليوم الجمعة في طريقهما شرقًا باتجاه الخليج العربي، بحسب إعلام عبري.

مرت القاذفات فوق إسرائيل سبع مرات في الأشهر الأخيرة في طريقها إلى الخليج، حيث كانت ترافقها أحيانا طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية السعودية، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت".

I was lucky today when I managed to catch 2 huge US Air Force (USAF) bombers - Boeing B-52H Stratofortress crossing Israel on their way to the Persian Gulf. #Grimm01 #60-0023 pic.twitter.com/svpgxVmkY5 — ziv sokolov (@zivso) April 23, 2021

وكانت آخر مرة مرت فيها القاذفات فوق إسرائيل في شهر مارس /آذار الماضي، ووقتها نشر الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى توثيقا للقاذفات التي تحلق بجانب طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز "إف-15".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان حينها إن الحديث يدور عن "خطوة أخرى في التعاون الاستراتيجي مع القوات الأمريكية، والذي يشكل حجر الزاوية في الحفاظ على أمن أجواء دولة إسرائيل والشرق الأوسط".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشرت القوات الجوية السعودية ثوثيقا مماثلا، حيث رافقت طائراتها القاذفات الأمريكية إلى سماء البلاد. وثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للقوات الجوية السعودية على تويتر قاذفات أمريكية إلى جانب طائرات"إف- 15" تابعة للمملكة.

وفي رحلات سابقة للقاذفات الأمريكية إلى الخليج، قال مسؤولون أمريكيون إن الحديث يدور عن "رسالة إلى إيران".

وتعتبر الطائرة الأمريكية، التي دخلت الخدمة العسكرية عام 1955، القاذفة الرئيسية للولايات المتحدة، ويصل مدى طيرانها إلى أكثر من 14 ألف كيلومتر دون إعادة التزود بالوقود في الجو، وقدرتها الاستيعابية 32 طنا. تتميز الإصدارات الأحدث من القاذفة بأنظمة مضادة للطائرات على جزئها الخلفي، وهي قادرة على حمل صواريخ كروز وأسلحة نووية.