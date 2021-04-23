لوكاشينكو يرد على العقوبات الأوروبية ويحظر استيراد سلع عدد من الشركات الأجنبية

أعلنت حكومة بيلاروس، اليوم الجمعة، فرض حظر على استيراد بضائع عدد من الشركات الأجنبية، وذلك ردا على العقوبات الغربية ضد البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للحكومة البيلاروسية: "لضمان حماية المصالح الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات غير الودية ضد الشعب البيلاروسي، وضعت الحكومة قائمة بالسلع المحظور استيرادها إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا".

وتابع البيان: تتضمن القائمة على وجه الخصوص، سلع شركات Liqui Moly وŠkoda Auto وBeiersdorf.

فرضت دول البلطيق، إستونيا وليتوانيا ولاتفيا، المزيد من العقوبات في 30 آذار / مارس الماضي، على بيلاروس، وهي عقوبات منفصلة عن الإجراءات العقابية التي كانت فرضتها الدول الثلاث مع الاتحاد الأوروبي.

ونشر وزراء خارجية الدول الثلاث قوائم جديدة تضم 118 شخصا إضافيا يحظر دخولهم دول البلطيق.