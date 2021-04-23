أمريكا أعطت 222.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أعطت 222 مليونا و322230 جرعة لقاح للوقاية من مرض (كوفيد-19) في البلاد، ووزعت 286 مليونا و95185 جرعة حتى صباح اليوم.

وتفوق هذه الأرقام 218 مليونا و947643 جرعة قالت المراكز الأمريكية إنها أعطيت للناس حتى 22 نيسان/ أبريل من أصل 282 مليونا و183915 جرعة، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت المراكز الأمريكية إن 137 مليونا و234889 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل فيما حصل 91 مليونا و175995 شخصا على الجرعتين حتى اليوم الجمعة.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي "مودرنا" و"فايزر/بيونتك" من جرعتين وكذلك لقاح "جونسون آند جونسون" الذي يؤخذ جرعة واحدة.

ويواصل فيروس "كورونا" المستجد هجومه، وترتفع الإصابات به حول العالم، في ظل جهود كبيرة للسيطرة عليه بتوسيع نطاق التطعيم بلقاحات مضادة له.

ووفقا لآخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 141 مليون إصابة، بينها أكثر من 3 ملايين وفاة.

وبحسب الأرقام المعلنة من الجامعة قبل 3 أيام، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من الوباء، بـ567690 حالة وفاة، و31737347 إصابة.