بايدن يعلن عن وضع هدف "جديد وجريء" مع حلول 2030

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، عن وضعه لهدف وصفه بـ"الجديد والجريء" من المقرر تنفيذه مع حلول عام 2030.

وغرد بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بالتهديد الوجودي لتغير المناخ. لهذا السبب وضعت هدفا جديدا وجريئا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030".

There’s no time to waste when it comes to the existential threat of climate change. That’s why I’ve set a bold new goal of cutting U.S. greenhouse gas emissions at least in half by 2030. — President Biden (@POTUS) April 23, 2021

​ويأتي إعلان الرئيس الأمريكي عن هدفه بعد عقده للقمة الافتراضية بشأن تغيرات المناخ، والتي شارك بها زعماء عشرات الدول.

وتعد هذه القمة هي الأولى من نوعها، بعد عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس الإطارية للمناخ والخاصة بخفض انبعاثات الكربون العالمية، والتي كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب منها.

وناقشت القمة الملفات الخاصة بتغير المناخ، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وسبل تنفيذ الدول لتعهداتها بهذا الشأن، خاصة البلدان الصناعية الكبرى المتهمة بالتسبب في الجانب الأكبر من الأزمة.