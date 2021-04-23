تركيا: من الضروري الحفاظ على البحر الأسود بلا توترات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه من الضروري ضمان بقاء البحر الأسود خاليا من التوترات.

موسكو- سبوتنيك. وذكر في الاجتماع الثلاثي مع نظيريه البولندي والروماني: "منطقة البحر الأسود هي موطننا المشترك ويجب أن نتأكد من أن هذه المنطقة بعيدة عن التوترات".

كما أعرب وزير الخارجية التركي في عن قلقه بشأن التطورات الأخيرة في أوكرانيا والبحر الأسود.

وقال تشاووش أوغلو: "نتمنى استمرار السلام وتخفيف التوتر المتصاعد في البحر الأسود. ندعم وحدة أراضي وسيادة جورجيا وأوكرانيا".

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، إن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا تسعى لزعزعة استقرار الوضع في دونباس.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يواصلان القيام بأنشطة استفزازية في المجال الجوي ومنطقة حوض البحر الأسود.

من جانبه أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أنه إذا كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يريد استعادة العلاقات مع روسيا، فإن موسكو سترحب بذلك بالتأكيد.