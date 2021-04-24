أمريكا تنهي تعليق لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكورونا

أنهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم السبت، تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكوفيد-19.

واشنطن - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن المنظمين الصحيين في الولايات المتحدة إن إدارة الغذاء والدواء ستضيف تحذيرا للإشارة إلى المخاطر المحتملة لجلطات الدم النادرة،

وأوصت لجنة استشارية للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، باستئناف التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لكوفيد-19، بعد توقف دام لمدة 11 يوما.

وصوت 10 من أعضاء اللجنة مقابل 4 لصالح رفع إيقاف اللقاح، لكنهم نصحوا بإضافة تحذير بشأن زيادة خطر حدوث تجلطات دموية نادرة جدا، ولكنها شديدة.

وقالت اللجنة التي اجتمعت بطلب من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن استخدام اللقاح "موصى به" للبالغين.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت في وقت سابق بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون "لاعتبارات احترازية".