الاتحاد الإفريقي يعرب عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في تشاد

أعرب الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في تشاد محذرا من خطورة الوضع في أعقاب مقتل الرئيس إدريس ديبي، وتولّى السلطة مجلس عسكري برئاسة نجله.

موسكو- سبوتنيك. وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الهيئة المسؤولة عن قضايا الأمن والسلام في المنظمة القاريّة، في بيان إنّه وإذ يبدي "قلقه العميق" إزاء تشكيل مجلس عسكري في تشاد برئاسة نجل الرئيس الراحل"، بحسب وكالة فرانس برس.

ودعا المجلس القوات التشادية إلى "احترام التفويض والنظام الدستوري والانخراط بسرعة في عملية إعادة إرساء النظام الدستوري ونقل السلطة السياسية إلى السلطات المدنية".

ويتولى محمد إدريس ديبي مهام رئيس الجمهورية ومنصب "القائد الأعلى للقوات المسلحة" على رأس مجلس عسكري انتقالي، ممسكا بكامل مقاليد الحكم.

وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.