دولة أوروبية تتحضر لإعدام آلاف الطيور خشية من فيروس الإنفلونزا

أعلن مسؤولون بيطريون في الدنمارك، يوم الأربعاء، أنه سيتم إعدام 10آلاف بطة و9 آلاف إوزة بسبب تفشي حالات جديدة لإنفلونزا الطيور.

ونقل موقع "arbdk" الدنمركي تصريحات السلطات البيطرية والغذائية التي قالت إن "عملية الإعدام لمنع انتشار المرض كان من المقرر أن تبدأ منذ أسبوع، لكن واجهتنا عراقيل معينة".

وأضافت أن النوع الفرعي "إتش 5 إن 8" من إنفلونزا الطيور مرض قاتل للطيور، ويمكن أن تصاب الدواجن بالعدوى عن طريق الطيور البرية، التي قد تشاركها الغذاء.

وعانت مزارع الدواجن الدنماركية من تفشي المرض خلال الأشهر الخمسة الماضية. وأوضح بيان، صادر عن السلطات البيطرية، أن التفشي الحالي هو الخامس عشر منذ نوفمبر.

وتطلب السلطات من أصحاب الدواجن في جميع أنحاء الدنمارك الاحتفاظ بالطيور في أماكن مغلقة أو محمية بسبب تفشي المرض.