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    سفن الناتو في البحر الأسود

    روسيا تغلق البحر الأسود أمام السفن الحربية الأجنبية

    © AFP 2021 / Daniel Mihailescu
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    أعلنت إدارة الملاحة وعلوم المحيطات التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، عن إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية الأجنبية.

    وذكر البيان أن الإغلاق سيتم اعتبارا من الساعة 21:00 يوم 24 أبريل/ نيسان وحتى 21:00 (بالتوقيت المحلي) من 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

    حاملة الطائرات البريطانية كوين إليزابيث
    © REUTERS / Russell Cheyne
    بريطانيا ترسل سفنا إلى البحر الأسود لدعم أوكرانيا
    وأكد أن الإغلاق لن يعيق الملاحة عبر مضيق كيرتش، وأن كل المناطق المغلقة ستكون في المياه الداخلية لروسيا.

    أوكرانيا

    قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج بشأن القرار الروسي.

    رد فعل الغرب

    أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان عن "قلقه العميق" بشأن القرار الروسي، واتهم موسكو "بعرقلة تشغيل الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف"، واصفا القرار بأنه "تصعيد غير مبرر" من جانب روسيا.

    بدوره، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن إغلاق روسيا لبعض مناطق البحر الأسود "سيزيد من التوتر في المنطقة"، ودعا ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إلى إلغاء هذا القرار.

    سفن الناتو في البحر الأسود
    © AFP 2021 / Daniel Mihailescu
    واشنطن تدرس إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا
    رد روسيا

    أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ردا على التصريحات الغربية، أن روسيا تعمل في إطار القانون الدولي، ولم يتم فرض أي قيود على حركة السفن التجارية، ولا تعرقل عمل الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف.

    وأفاد بأن فرض قيود في بعض المناطق التي تجري فيها التدريبات، هي ممارسة دولية مقبولة بشكل عام، مشيرا إلى أن الإجراءات الروسية تنطلق من إطار الاتفاقات متعددة الأطراف.

    وكانت صحيفة "تايمز" قد كشفت منذ أيام عن مصادر في البحرية الملكية البريطانية، أن بريطانيا تنوي إرسال مدمرة وفرقاطة مضادة للغواصات إلى البحر الأسود في مايو/أيار المقبل، تضامنا مع أوكرانيا وحلفاء الناتو في المنطقة.

    كما أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تدرس مسألة إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود في الأسابيع المقبلة، لإظهار دعمها لأوكرانيا في ظل تنامي النشاط العسكري الروسي على الحدود الشرقية لكييف.

    انظر أيضا:

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